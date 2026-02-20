giardini e parchi tutti da vivere a ritmo lento tra natura e relax

Quattro esposizioni florovivaistiche regionali trasformano nel 2026 Neuss, Leinefelde-Worbis, Ellwangen e Bad Nenndorf in mete ideali per un viaggio tra natura, cultura e benessere. Ogni città propone un’esperienza diversa, pensata per esplorare il territorio in modo lento e sostenibile. A Neuss, sul Reno vicino a Düsseldorf, dal 16 aprile all’11 ottobre si può visitare il più grande giardino della Germania. Cuore dell’esposizione è l’ex ippodromo cittadino, trasformato in un parco urbano sostenibile. A Bad Nenndorf (foto in basso), il verde è benessere dal 29 aprile al 18 ottobre: tra parchi e terme, l’invito è quello di rigenerarsi in un ambiente rilassante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

