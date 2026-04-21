Camionista perde il controllo del suo ' bisonte' e finisce fuori strada | paura sulla Cervese

Martedì pomeriggio sulla strada Cervese si è verificato un incidente con un mezzo pesante che ha perso il controllo e è uscito di strada. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e si sono registrate preoccupazioni tra i testimoni presenti sul luogo. La scena è stata rapidamente raggiunta dalle forze dell'ordine e dai soccorritori, che hanno iniziato le operazioni di gestione della situazione.

Schianto martedì pomeriggio lungo la Cervese. Un mezzo pesante è uscito di strada senza il coinvolgimento di altri veicoli. L'incidente si è verificato poco prima delle 16. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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