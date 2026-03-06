Incidente sulla statale 115 camion esce di strada | conducente in ospedale

Un incidente si è verificato sulla statale 115, nei pressi dell’Hotel dei Pini, in direzione Porto Empedocle. Un camion di grandi dimensioni è uscito di strada, coinvolgendo il conducente che è stato portato in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Paura lungo la strada statale 115 in direzione Porto Empedocle, nei pressi dell’Hotel dei Pini, dove un camion di grosse dimensioni è finito fuori strada. L’autista avrebbe accusato un malore mentre era alla guida, perdendo il controllo del mezzo che si è fermato sul ciglio della carreggiata senza coinvolgere altri veicoli. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo e lo hanno trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, e la polizia stradale, che ha gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Incidente a Porto Empedocle: camion si ribalta sulla statale 115, ci sono dei feriti

Incidente a Porto Empedocle: camion si ribalta sulla statale 115, coinvolte anche due macchine

