Camion di droga diretto in Italia | 53enne libero ma confinato in Campania

Un uomo di 53 anni, residente a Nocera Superiore, è stato arrestato alcuni giorni fa su richiesta dell’autorità giudiziaria spagnola. Dopo l’arresto, è stato sottoposto all’obbligo di dimora in Campania, dove si trova attualmente sotto restrizioni. Il suo nome non è stato reso noto, ma si tratta di un camionista coinvolto in un’operazione legata a un traffico di droga diretto in Italia.

È stato posto all’obbligo di dimora in Campania, il 53enne camionista di Nocera Superiore arrestato giorni fa su richiesta dell’autorità giudiziaria spagnola. L'uomo si è dichiarato innocente rispetto alle accuse mosse dall'autorità giudiziaria iberica. Nel suo camion, a Girona, erano stati.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate In Campania sequestrate stecche di sigarette su un treno diretto in SiciliaTempo di lettura: < 1 minuto Sessantacinque stecche di sigarette prive del contrassegno del Monopolio di Stato sono state sequestrate nel pomeriggio... Crosetto: “Nessun attacco diretto dall’Iran all’Italia, ma attenzione al terrorismo”Attacchi diretti all’Italia da parte dell’Iran non sono al momento presi in considerazione, ma la minaccia resta sul fronte del terrorismo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Camion di droga diretto in Italia, 53enne libero ma confinato in Campania; Un quintale di marijuana nei sacchi dell’immondizia; NAPOLI - Quasi una tonnellata di droga, Carabinieri arrestano due persone; Travolto da un camion mentre va verso la fermata del bus, grave un 16enne. Droga dalla Spagna a bordo del suo camion, 53enne finisce in cellaE' accusato di aver trasportato cocaina e hashish dalla Spagna, a bordo del suo camion fino all'Italia. Nella giornata di ieri, un 53enne di Nocera Superiore è stato ... ilmattino.it Seicento chili di droga su un camion: a bordo uno spagnolo e un marocchinoIl 54enne spagnolo arrestato, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere in attesa di giudizio. Il 38enne marocchino, in manette, dovrà rispondere di detenzione di ... napolitoday.it Il modello Ro-Ro consente ai camion che trasportano merci di passare direttamente dal trasporto marittimo a quello terrestre senza doverle scaricare, riducendo i tempi di transito e semplificando la gestione del carico https://l.euronews.com/YEER - facebook.com facebook Un camion perde il carico, i sacchi cadono sulla carreggiata. Strada cosparsa di polvere di gomma a Monte Urano. Temporaneamente chiusa al traffico #ANSA x.com