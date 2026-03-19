Crosetto | Nessun attacco diretto dall’Iran all’Italia ma attenzione al terrorismo

Il ministro della Difesa ha dichiarato che al momento non ci sono attacchi diretti dall’Iran contro l’Italia, ma ha sottolineato che il rischio di azioni terroristiche rimane una preoccupazione. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, con l’attenzione rivolta alle possibili minacce provenienti da gruppi terroristici. Nessuna informazione su attacchi specifici è stata fornita.

Attacchi diretti all’Italia da parte dell’Iran non sono al momento presi in considerazione, ma la minaccia resta sul fronte del terrorismo. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista a Rtl 102.5, spiegando che “le cellule dormienti iraniane sparse nel mondo sono calcolate in centinaia, persone attivabili in qualunque momento per un atto di terrorismo. Sono dormienti da anni e collocati un po’ in tutto il mondo”. Crosetto ha sottolineato la necessità di mantenere alta la vigilanza internazionale, anche se, per ora, non esistono indicazioni di operazioni dirette contro l’Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crosetto: “Nessun attacco diretto dall’Iran all’Italia, ma attenzione al terrorismo” Articoli correlati Crosetto mette in guardia: “Nessun attacco diretto all’Italia, ma rischio terrorismo dalle cellule iraniane”Non un attacco diretto, ma una minaccia più difficile da individuare e prevenire. Iran, Piantedosi: ‘Nessun rischio terrorismo in Italia, ma elevato stato di allerta’Sul tema della sicurezza, il ministro dell'Interno ha evidenziato l'intensificazione delle misure di protezione per i numerosi obiettivi sensibili... Altri aggiornamenti su Crosetto Nessun attacco diretto... Temi più discussi: Colpita la base italiana in Iraq, Crosetto e Tajani: Nessun ferito; Iran, Mojtaba Khamenei giura vendetta: Hormuz resta chiuso. Netanyahu: È un burattino dei pasdaran; Erbil, base italiana colpita. Meloni: Solidarietà ai nostri soldati.Crosetto: Attacco deliberato; Missile colpisce base italiana a Erbil in Iraq, nessun ferito. La testimonianza del comandante. Crosetto mette in guardia: Nessun attacco diretto all’Italia, ma rischio terrorismo dalle cellule iranianeNon un attacco diretto, ma una minaccia più difficile da individuare e prevenire. Il ministro della Difesa Guido Crosetto accende i riflettori sul rischio legato al terrorismo internazionale, con ... gazzettadelsud.it Crosetto: Missile su base italiana a Erbil in Iraq. Nessuna vittima, stanno tutti beneLeggi su Sky TG24 l'articolo Crosetto: 'Missile su base italiana a Erbil in Iraq. Nessuna vittima, stanno tutti bene' ... tg24.sky.it Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Sky TG24, intervistato dal direttore Fabio Vitale, ha parlato di quanto sta accadendo in Medioriente e della necessità di un intervento dell’Onu. Partiamo da qui, nello Sky Cube con Tonia Cartolano e Marco Di Fonzo, re - facebook.com facebook #TG2000 - Cdm convocato a sorpresa. #Crosetto: ipotesi missione #ONU #18marzo #Hormuz #Governo #Meloni #Nordio #Accise #Giustizia #ReferendumGiustizia #Israele #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com