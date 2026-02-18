In Campania sequestrate stecche di sigarette su un treno diretto in Sicilia

La Polizia Ferroviaria di Sapri ha trovato 65 stecche di sigarette senza il contrassegno di Stato su un treno in partenza per la Sicilia. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio, durante i controlli di routine. Le sigarette, che rappresentano un tentativo di eludere le tasse, sono state sequestrate sul convoglio. L'operazione mira a contrastare il traffico di prodotti contraffatti e a tutelare il mercato legale. Le autorità continuano a monitorare i treni in tutta la regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sessantacinque stecche di sigarette prive del contrassegno del Monopolio di Stato sono state sequestrate nel pomeriggio dalla Polizia Ferroviaria di Sapri in provincia di Salerno, a bordo di un treno diretto in Sicilia. Le sigarette, di diverse marche, erano nascoste all'interno di una valigia di grandi dimensioni. Il quantitativo complessivo, pari a 13,5 chilogrammi, è stato sottoposto a sequestro amministrativo. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Polfer con il supporto dei militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Sapri, nell'ambito dei controlli ordinari lungo la linea ferroviaria.