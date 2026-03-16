Dalla chioma sciolta di Nicole Kidman al caschetto short di Naomi Watts fino al revival anni ' 80 di Meg Ryan le onde riscrivono le regole della bellezza over 50

Sul red carpet degli Oscar 2026, Nicole Kidman sfoggia una chioma sciolta, Naomi Watts indossa un caschetto short e Meg Ryan ripropone lo stile anni ‘80. Le tre attrici scelgono onde come elemento comune, trasformando i loro tagli e acconciature in nuovi modi di interpretare la bellezza over 50. Le acconciature ribadiscono come le onde siano diventate un elemento chiave per ridefinire i volumi del volto in questa fascia di età.

S ul red carpet degli Oscar 2026, il biondo abbandona la dimensione del colore per farsi materia, declinandosi in tre interpretazioni – a onde – che ridefiniscono i volumi del volto sopra i cinquanta. In particolare, le visioni chic e sofisticate di Nicole Kidman, Naomi Watts e Meg Ryan. Che dimostrano come la gestione della luce e della forma, possa sostituire qualsiasi artificio. I colpi di scena più clamorosi della storia degli Oscar X Leggi anche › Oscar 2026, i beauty look: il trionfo del minimalismo chic Le onde anti-age agli Oscar 2026. Il biondo targato 2026 non è più una semplice tinta, ma si trasforma in strumento per modulare l’espressività attraverso lo styling. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla chioma sciolta di Nicole Kidman al caschetto short di Naomi Watts fino al revival anni '80 di Meg Ryan, le onde riscrivono le regole della bellezza over 50 Articoli correlati Paris Fashion Week 2026, Naomi Watts con caschetto bon ton da Balmain e gli altri beauty look delle star in front rowLabbra brillanti in rosa per Kate Moss Lila Moss con trucco “clean girl aesthetic”. Leggi anche: Dalla cura meticolosa della chioma al trucco less is more, ecco i segni distintivi della sua bellezza Royal Contenuti e approfondimenti su Nicole Kidman Discussioni sull' argomento Oscar 2026, i beauty look della serata. Il best of di capelli e trucco; Oscar 2026, le pagelle ai look sul red carpet, da Timothée Chalamet a Elle Fanning. FOTO; Oscar 2026, i beauty look sul red carpet. Oscar 2026, i beauty look: il trionfo del capello sciolto e del minimalismo chicI foresta hair di Demi, le ciglia XXL di Anne, il bixie della vincitrice Jessie... Il best of beauty della serata più glamour dell'anno ... iodonna.it Nicole Kidman agli Oscar 2026 ha indossato una versione personalizzata di un abito couture firmato Chanel, ricco di cristalli, perline e piume x.com Nicole Kidman e Ewan McGregor hanno assegnato il premio per il Miglior film a Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson. Gli altri candidati erano F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, L'agente segreto, Sentimental Value, I peccatori e Train Dr - facebook.com facebook