Scopaia ventenne soccorso nella notte | Mi hanno picchiato erano in quattro

Un giovane di 20 anni è stato trascinato in ospedale dopo essere stato aggredito nella notte a Scopaia. L’uomo, con il volto gonfio e sanguinante, ha spiegato di essere stato preso di mira da quattro persone che lo hanno picchiato durante una lite in via Svizzera intorno alle due.

Il giovane ha raccontato di essere stato malmenato da più persone. Sul posto polizia e 118 "Mi hanno picchiato, erano in quattro". Così un ventenne, soccorso alla Scopaia con il volto tumefatto, ha raccontato quanto sarebbe accaduto in via Svizzera intorno alle 2.30 di questa domenica 15 febbraio. Dove, in poco tempo dalla chiamata alla centrale operativa del numero unico di emergenza, sono intervenuti gli agenti delle volanti di polizia e i volontari della Svs di Ardenza. Ferito, con il volto tumefatto, il giovane avrebbe appunto riferito di essere stato preso a pugni da più persone, nessuna delle quali tuttavia presente all'arrivo delle forze dell'ordine.

La notte scorsa, un uomo di 41 anni è stato aggredito in via Sardi a Livorno.

