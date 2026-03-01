Guirassy il colpo giusto in attacco per il Milan? Numeri costo e stipendio

In vista dell’estate, il mercato del Milan si concentra sull’attacco e tra i nomi più caldi c’è quello di Guirassy, attaccante del Borussia Dortmund. Si parla di un possibile trasferimento, considerando i numeri, il costo e lo stipendio del giocatore. La questione, al momento, riguarda solo le trattative e le valutazioni economiche. Nessun accordo ufficiale è stato ancora annunciato.

Calciomercato Milan, i rossoneri dovrebbero cercare una nuova prima punta nella prossima sessione estiva. Questo perché al momento Gimenez è ai box e Nkunku e Fullkrug non hanno dato garanzie a Massimiliano Allegri. Mancano ancora parecchi mesi, ma iniziano già a circolare parecchi nomi. Come scritto da 'La Gazzetta dello Sport' uno degli obiettivi dei rossoneri potrebbe essere Guirassy del Borussia Dortmund. L'attaccante sarebbe in pole secondo quanto riportato da la rosea. Il giocatore vorrebbe cambiare aria nella prossima stagione. Vediamo cosa sta facendo Guirassy in questa stagione (tutti i dati da transfermarkt presi il 28 febbraio): in 22 partite di Bundesliga ha segnato 11 gol con 2 assist. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

