L’avversario di Matteo Berrettini all’esordio nel torneo ATP Masters 1000 di Madrid è cambiato a causa del forfait di Raphael Collignon. Al suo posto, è stato inserito un giocatore qualificato, che prenderà il suo posto nel tabellone. La modifica è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, senza indicare motivazioni specifiche per l’assenza di Collignon. La presenza del qualificato modifica la composizione del primo turno del torneo.

Non sarà Raphael Collignon l’avversario all’esordio di Matteo Berrettini nell’ ATP Masters 1000 di Madrid: il belga ha dato forfait a tabellone compilato, poco prima del termine delle qualificazioni, quindi il nome dell’azzurro è stato inserito nel sorteggio degli accoppiamenti alla conclusione del tabellone cadetto. Proprio come tutti gli altri tennisti che attendevano di conoscere il nome del proprio avversario al primo turno, tra qualificati e lucky loser, anche Matteo Berrettini ha dovuto affidarsi alla sorte: il suo rivale sarà il qualificato croato Dino Prizmic, ed il vincitore sfiderà lo statunitense Ben Shelton, numero 4 del seeding, al secondo turno.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cambia l’avversario di Matteo Berrettini a Madrid: forfait di Collignon, arriva un qualificato

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