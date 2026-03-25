Un calciatore proveniente dal Vibonese si prepara a disputare il match di qualificazione ai Mondiali contro la Slovacchia. La sua squadra si sta concentrando sulla partita di playoff, che si giocherà domani a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. Sulla strada del giocatore c’è anche una sfida con l’allenatore, noto per la sua presenza nel calcio italiano.

Il focus sul play-off Mondiale è inevitabilmente incentrato sull'Italia di Gattuso. La posta in palio è elevatissima per gli azzurri pronti a giocare a Bergamo domani sera la semifinale contro l'Irlanda del Nord. In palio la finale da giocare in casa della vincente tra Bosnia e Galles. Ma ci sono altri due italiani che sperano di arrivare al Mondiale di Usa, Canada e Messico: si tratta di Vincenzo Montella (allenatore della Turchia) e del vibonese Francesco Calzona (allenatore della Slovacchia). Ma solo uno dei due potrebbe farcela. Rispettivamente al timone di Turchia e Slovacchia, conteranno sul fattore campo nelle semifinali con Romania e Kosovo, sperando poi di incontrarsi nell’ultimo atto che vale la chance di finire nel girone C con Usa, Paraguay e Australia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il vibonese Calzona a caccia del "sogno" Mondiale con la Slovacchia. E sulla sua strada c'è... Montella

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