Consiglio comunale a Cisterna ritirata la mozione di sfiducia per il sindaco

Ieri pomeriggio si è svolto il consiglio comunale a Cisterna con 13 consiglieri presenti. L’opposizione aveva presentato una mozione di sfiducia al sindaco, ma questa è stata successivamente ritirata. Dopo l’uscita dell’opposizione dall’aula nella riunione precedente, i consiglieri non si sono presentati all’incontro di ieri. La seduta si è conclusa senza ulteriori sviluppi sulla questione.

Con 13 consiglieri presenti in aula, ieri pomeriggio si è tenuto il consiglio comunale a Cisterna. Presentata e poi ritirata la mozione di sfiducia al sindaco dall’opposizione che, dopo l’uscita dall’aula nella riunione scorsa, ieri non si è presentata.Hanno aperto l’assise le comunicazioni del sindaco il quale ha ribadito che la maggioranza è salda e intenzionata a proseguire il percorso iniziato 4 anni e mezzo fa per portare a compimento il programma condiviso con gli 8.243 elettori che hanno sostenuto l’amministrazione al ballottaggio.Tra le comunicazioni principali ha annunciato la riapertura - lunedì prossimo - della Radiologia nel poliambulatorio di via Monti Lepini, passo che precede l’attivazione della Casa della Comunità nel quartiere San Valentino. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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