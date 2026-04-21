Il centrocampista turco ha affermato che la squadra punta a conquistare due trofei e a terminare rapidamente il campionato. Dopo aver segnato una doppietta nell'ultima partita contro il Como, ha commentato che la squadra ha saputo cambiare l’andamento della partita dopo un inizio difficile. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con l’obiettivo di ottenere risultati importanti sia in campionato sia in coppa.

Vallo a spiegare a quegli altri che osservano dal Bosforo, seduti sulle loro certezze, convinti che prima o poi l’eroe nazionale tornerà in patria. Hakan Calhanoglu, orgoglio di Turchia, ha messo in stand by il suo ritorno a casa per notti così, prima sognate e poi vissute. Nonostante la normale tentazione passata, pare essersi deciso a continuare qua proprio per il puro amore nerazzurro che la gente di San Siro continua a riversargli: in mezzo a delusioni e purissime gioie, non è mai cambiato da quando ha lasciato il Diavolo per sposare l’Inter, ormai cinque anni fa. Dopo Lautaro, almeno a sentire i decibel, resta sempre Calha il più amato...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calhanoglu: "Vogliamo vincere due trofei. E chiudere al più presto la pratica-campionato"

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Calhanoglu: Vogliamo vincere due trofei. E chiudere al più presto la pratica-campionatoPer continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. gazzetta.it

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Fabregas: “Non esistono molti giocatori come Calhanoglu, sono innamorato di lui. Ogni volta che gioco contro l’Inter la prima cosa che controllo è se gioca o non gioca”. x.com