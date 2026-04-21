Calendario scolastico 2026 27 | la festa di San Francesco sarà di domenica Unico ponte l’Immacolata Primi a partire a Bolzano il 7 settembre

Il calendario scolastico 202627 prevede che la festa di San Francesco cada di domenica, con un solo ponte previsto per l’Immacolata. Le prime regioni ad adottare il calendario sono state Bolzano, che ha deciso di far partire le lezioni il 7 settembre. Le delibere regionali mostrano che l’inizio delle scuole continuerà ad essere differenziato a seconda delle aree del paese.

Con le prime delibere regionali sul calendario scolastico 202627 emerge un avvio delle lezioni ancora una volta differenziato sul territorio. Ad aprire l’anno saranno, come di consueto, gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano, attesi in classe già il 7 settembre. A breve distanza, il 10 settembre, toccherà a Valle d’Aosta, Veneto e Provincia di Trento. L'articolo Calendario scolastico 202627: la festa di San Francesco, sarà di domenica. Unico ponte l’Immacolata. Primi a partire a Bolzano il 7 settembre.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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