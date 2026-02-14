Calendario scolastico Provincia autonoma di Bolzano 2026 27 Si inizia giorno 7 settembre Tutti i ponti

La Provincia autonoma di Bolzano ha stabilito il calendario scolastico 20262027, causando l’anticipo dell’inizio delle lezioni rispetto ad altri anni. Le scuole apriranno i battenti il 7 settembre, offrendo agli studenti la prima occasione di rivedersi dopo le vacanze estive. La decisione ha portato a pianificare ponti e pause più puntuali, con le scuole che chiuderanno definitivamente il 31 agosto 2027.

La Provincia autonoma di Bolzano ha definito il quadro del calendario scolastico 20262027. L’anno scolastico, sul piano amministrativo, prenderà ufficialmente avvio il 1° settembre 2026 e si concluderà il 31 agosto 2027, periodo entro il quale dovranno essere completate tutte le attività previste. L'articolo Calendario scolastico Provincia autonoma di Bolzano 202627. Si inizia giorno 7 settembre. Tutti i ponti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Calendario scolastico 2026/27, il Lazio inizia il 15 settembre e chiude l’8 giugno. Tutti i ponti Il calendario scolastico 202627 nel Lazio inizia il 15 settembre e si conclude l’8 giugno, con tutti i ponti già segnalati, secondo quanto comunicato dalla Regione tramite il suo sito ufficiale. Calendario scolastico e ponti 2026: la guida completa regione per regione. Ecco le date ufficiali per Carnevale, Pasqua e i “super ponti” di maggio e giugno Scopri il calendario scolastico 2026 con tutte le date ufficiali per le vacanze e i ponti nelle diverse regioni italiane. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Calendario scolastico Provincia autonoma di Bolzano 2026/27. Si inizia giorno 7 settembre. Tutti i ponti; Calendario scolastico 2026-2027: Provincia autonoma di Bolzano; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola; Carnevale 2026, in quali giorni non si va a scuola. Le date del calendario scolastico. Calendario scolastico 2024/25, quando inizia la scuola a settembre: le date regione per regioneDefinito il calendario scolastico 2024/2025: la scuola inizia il prossimo 5 settembre gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, a cui seguono quelli della Provincia autonoma di Trento il 9 ... fanpage.it Oggi inizia la scuola a Bolzano, il calendario scolastico 2024-25 regione per regione e le novitàComincia oggi ufficialmente l’anno scolastico 2024/2025 con la prima campanella che suonerà per gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano, Lunedì toccherà a quelli di Trento e poi via via nelle ... fanpage.it Stop alle vacanze lunghe d'estate Cosa cambierebbe per gli studenti con il nuovo calendario scolastico facebook