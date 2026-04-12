Atp Madrid Open 2026 | calendario montepremi e dove vederlo

Il torneo di Madrid si terrà anche nel 2026, confermandosi come uno degli eventi principali della stagione sulla terra battuta. Il calendario prevede diverse giornate di competizione, con incontri tra i migliori tennisti del circuito internazionale. Il montepremi e le modalità di accesso saranno comunicati nelle prossime settimane, mentre l’evento sarà trasmesso in diretta su vari canali sportivi e piattaforme online.

Il torneo di Madrid si conferma anche nel 2026 come uno degli appuntamenti più importanti della stagione sulla terra battuta. Inserito tra gli ATP Masters 1000, rappresenta un passaggio chiave verso il Roland Garros, sia per testare la condizione dei top player sia per raccogliere punti pesanti in classifica. Sede e caratteristiche. Il torneo si gioca alla Caja Mágica di Madrid, un impianto moderno e spettacolare. La particolarità principale è l’altitudine della capitale spagnola, che rende la terra battuta più veloce rispetto ad altri tornei: palla più rapida. scambi più brevi. vantaggio per giocatori offensivi e grandi battitori. Questo rende Madrid uno dei tornei più imprevedibili della stagione.🔗 Leggi su Funweek.it Sinner–Alcaraz, oggi: orario, dove vederlo in TV e montepremiLa domenica del Monte-Carlo Masters regala il meglio possibile: la sfida tra i due dominatori del tennis mondiale, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Matteo Berrettini oggi all’Atp Miami 2026, orario e dove vederloMatteo Berrettini fa il suo esordio all’Atp Miami 2026, Masters 1000 della Florida.