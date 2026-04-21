La calcolosi urinaria, nota anche come calcoli renali, colpisce tra il 10 e il 15% della popolazione nel corso della vita. Questa condizione, sempre più diffusa nei paesi industrializzati, si manifesta con sintomi come dolore intenso e difficoltà a urinare. Le cause possono essere diverse e includono fattori legati alla dieta e allo stile di vita. Recenti trattamenti innovativi cercano di migliorare la gestione di questa patologia.

NEFROLOGIA. La calcolosi urinaria colpisce circa il 10-15% della popolazione nell’arco della vita e la sua diffusione è in crescita, soprattutto nei paesi industrializzati. A favorirla sono stili di vita sedentari, diete iperproteiche e una scarsa idratazione. Sempre più spesso, il problema riguarda anche le donne. «La calcolosi urinaria non è solo un episodio acuto — spiega il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia degli ospedali Humanitas Gavazzeni e Castelli e docente all’Humanitas University — ma una condizione cronica che richiede un inquadramento clinico e un monitoraggio nel tempo. Il rischio di recidiva è spesso elevato: colpisce circa il 50% dei pazienti entro cinque anni, anche se è possibile prevenirla con idratazione adeguata, riduzione di sale e proteine animali e una dieta ricca di frutta e verdura».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Calcoli renali: le cause, i sintomi e i trattamenti innovativi

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