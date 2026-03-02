C' è un frutto che aiuta a prevenire i calcoli renali

Un recente studio ha esaminato come alcuni agrumi, tra cui arancia e pompelmo, possano influenzare la salute dei reni. La ricerca si è concentrata sull’azione di questi frutti nel prevenire la formazione di calcoli renali, analizzando le loro proprietà e il loro impatto sull’organismo. I risultati evidenziano che il consumo di determinati agrumi può contribuire a ridurre il rischio di sviluppare questo tipo di problemi.

Oltre all’idratazione, anche l’alimentazione può essere fondamentale per prevenire i calcoli renali, spesso fastidiosi, dolorosi e in molti casi anche invalidanti, tanto da richiedere un intervento ospedaliero. Secondo una recente revisione condotta da due ricercatori (Yazeed Barghouthy della Sorbona di Parigi e Bhaskar Somani dell’University Hospital di Southampton) esistono alcuni frutti che aiutano a prevenire i calcoli renali, e altri invece che possono aumentare il rischio. Ecco quali. Secondo lo studio alcuni agrumi possono essere associati a un aumento del rischio di calcoli renali: in particolare il succo di pompelmo. Questo perché aumenta i livelli di ossalato urinario, un fattore che favorisce la formazione dei cosiddetti “cristalli” all’interno dei reni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

