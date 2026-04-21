calciomercato napoli de bruyne potrebbe salutare in estate

Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione. Il centrocampista belga, considerato un rinforzo di alto livello, è stato collegato a possibili partenze. La trattativa riguardante il suo futuro è al centro delle voci di mercato, mentre il direttore sportivo del club ha già espresso le aspettative sulla rosa in vista delle prossime mosse. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi nelle prossime settimane.

Il colpo Kevin De Bruyne, definito da Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del Napoli, doveva rappresentare un rinforzo di alto livello per il centrocampo azzurro. Tuttavia, l’ avventura del belga con la maglia del Napoli potrebbe essere già arrivata al capolinea dopo una sola stagione. Molto dipenderà anche dal finale di stagione e dal futuro del Napoli. Contratto e clausola di addio anticipato. Il contratto firmato dal belga prevede una durata di due anni, con opzione per il terzo, e un ingaggio da 5,5 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungono bonus legati sia alle prestazioni individuali sia ai risultati della squadra. Secondo l’esclusiva di CalcioNapoli24.🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Il Napoli perde De Bruyne Lungo stop per KBD

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