Napoli Romelu Lukaku potrebbe salutare già la prossima estate

Romelu Lukaku potrebbe lasciare il Napoli già alla fine della prossima stagione, perché il suo contratto scade nel 2026 e non ci sono segnali di rinnovo. L’attaccante belga, arrivato a Napoli un anno fa con grandi aspettative, ha segnato pochi gol e fatica a trovare continuità, spingendo alcuni a ipotizzare un possibile addio. A Napoli, Lukaku ha avuto momenti difficili e il club sta già valutando altre soluzioni per l’attacco.

Romelu Lukaku e il Napoli, un matrimonio che potrebbe interrompersi già nell'estate 2026. L'attaccante belga, arrivato a Napoli lo scorso anno per dare peso e gol all'attacco azzurro, potrebbe concludere la sua esperienza partenopea il prossimo anno. Due i motivi principali: il suo ingaggio elevato e le nuove strategie di mercato del club. Inoltre, l'infortunio rimediato in estate ha aggravato la sua condizione fisica. Lukaku percepisce uno stipendio da top player, sostenibile solo in presenza di un rendimento costante e di una centralità assoluta nel progetto tecnico. Ma le cose stanno cambiando.