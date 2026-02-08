In Arabia Saudita il caso di Cristiano Ronaldo fa discutere. Il suo

Cristiano Ronaldo e il suo " sciopero " iniziano a far saltare i nervi in Saudi Pro League e in genere ai vertici del Paese: in Arabia Saudita non si parla di altro, e quella che al momento sembra una probabile uscita di scena del pezzo più pregiato del massimo campionato di calcio locale potrebbe non rivelarsi un caso isolato. Le promesse. Sono passati tre anni da quell'uscita di Cr7 in cui il campione lusitano elogiava i piani di rilancio della Saudi Pro League, proiettata a diventare una delle massime competizioni a livello globale, almeno a parole. "Non è come dice la Uefa. In Arabia non vengono soltanto veterani a fine carriera", dichiarò nel 2023 nel ruolo di ambasciatore della Lega Araba di calcio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non solo Cr7, i big in uscita dalla Saudi Pro League

Al-Ahli e Al-Nassr si affrontano a Gedda nel match valido per la Saudi Pro League.

Is Cristiano Ronaldo Staying Return to Training Amidst Internal Turmoil at Al Nassr

