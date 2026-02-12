L’Inter si prepara a resistere alle avances della Premier League per Yann Bisseck. Secondo le ultime voci, ci sarebbe una proposta da 40 milioni di euro, ma Chivu e Marotta sono decisi a non cedere facilmente. Il club nerazzurro ha le idee chiare e vuole tenere il giocatore, anche se le sirene inglesi continuano a suonare forte.

Inter News 24 Calciomercato Inter, pronta un’offerta da 40 milioni di euro per Yann Bisseck: Chivu e Marotta pronti ad alzare il muro. La crescita esponenziale di Yann Bisseck è una delle scommesse più riuscite della gestione di Cristian Chivu. Il difensore tedesco, acquistato per soli 7 milioni, è oggi un pilastro della retroguardia nerazzurra, capace di trasformarsi da scommessa a “muro” internazionale nel giro di pochi mesi. La sua duttilità e la straripante fisicità lo hanno reso l’idolo della curva Nord, che ne apprezza la capacità di dominare l’area di rigore. Calciomercato Inter: Bisseck, il gigante da 40 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, sirene dalla Premier League: super offerta in arrivo ma Chivu ha le idee chiare. La situazione

Approfondimenti su Calciomercato Inter

Sul calciomercato dell’Inter, il interesse per Davide Frattesi si amplia con il possibile coinvolgimento del Bournemouth, che ha avanzato una richiesta di prestito.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Calciomercato Inter

Argomenti discussi: Sfida Inter-Juventus per Vicario, i bianconeri puntano anche Ederson; McKennie e il rinnovo con la Juventus: la macchina non è ferma ma neanche le sirene estere. La situazione; Ultimo giorno di calciomercato. La Reggiana chiude con Lusuardi e Fumagalli, Urso ceduto al Lecco; Serie B, Calciomercato Cesena – Cessione da urlo in vista per giugno: la situazione.

Calciomercato Inter: Nico Paz, Calhanoglu e il giallo sull'offerta del Galatasaray - Pio Esposito, sirene della Premier LeagueHakan Calhanoglu resta un obiettivo del Galatasaray. Voci che si rincorrono da giorni sul ritorno di fiamma del club di Istanbul nei confronti del centrocampista nerazzurro (dopo l'assalto fallito la ... affaritaliani.it

Calciomercato Inter-Mlacic: i due club italiani sul croato - Dimarco? Sirene della Premier League. RumorCalciomercato Inter-Mlacic lontani: Como-Udinese in corsa (e non solo...) Branimir Mlacic e l'Inter: l'affare sembrava fatto e poi... Venerdì le voci sul giocatore e la famiglia che riflettevano su ... affaritaliani.it

Aleksandar #Stankovic a SkySport: " #Inter amore unico, sogno di tornare" #calciomercato #Bruges calciomercato.com/liste/aleksand… x.com

La sessione invernale di calciomercato è appena terminata, ma impazzano già le voci sui movimenti estivi L'Inter punta un giallorosso per rinforzarsi in vista della prossima stagione - facebook.com facebook