Il Milan si muove in anticipo sul mercato e guarda alla prossima stagione con una strategia chiara. Nel recente vertice tra dirigenza e area tecnica è emersa la volontà di inserire tre o quattro profili d’esperienza, da affiancare a giovani di prospettiva per rinforzare la rosa. Tra i nomi sul tavolo, quello più caldo per il centrocampo è Leon Goretzka. Il centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco andrà in scadenza a giugno e rappresenta un’opportunità a parametro zero particolarmente interessante. Nella giornata odierna sono arrivate conferme anche dalla Germania: secondo l'esperto di calciomercato tedesco e giornalista della 'BILD' Christian Falk, l’interesse del Milan è concreto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Goretzka pista concreta: le indiscrezioni dalla Germania

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