Tre società di prima divisione stanno seguendo con attenzione Christian Comotto, giovane centrocampista del Milan nato nel 2008 e attualmente in prestito allo Spezia. La notizia circola nei circoli di mercato, dove si parla di un interesse concreto da parte di alcune squadre per il giocatore. Comotto, che sta maturando esperienza in questa stagione, è al centro di alcune trattative non ancora ufficializzate.

Massimiliano Allegri, durante una delle conferenze stampa di questa stagione a Milanello, lo ha citato - insieme a Lorenzo Torriani, Davide Bartesaghi e Francesco Camarda - tra i giovani giocatori di proprietà del Milan con enormi chance di poter avere un futuro importante in maglia rossonera. E in effetti classe, talento e qualità a Christian Comotto non mancano di certo. È cresciuto rapidamente, fino a conquistarsi qualche convocazione nelle amichevoli della Prima Squadra. Impressionando sia gli allenatori presenti prima sulla panchina rossonera (Stefano Pioli, Paulo Fonseca e Sérgio Conceição), sia l'attuale tecnico Allegri, che gli ha dato spazio nell'ultima tournée estiva.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Schira: “Tre società stanno monitorando Comotto”

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