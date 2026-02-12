Il mercato del Milan si infiamma. Secondo Nicolò Schira, il Liverpool tiene d’occhio Christian Pulisic, attaccante rossonero classe 1998. La società inglese starebbe valutando un possibile colpo in vista della prossima estate. Per ora, niente di deciso, ma la notizia fa salire l’attenzione intorno al giocatore e alle mosse che potrebbero arrivare a breve.

Sirene inglesi per Christian Pulisic, attorno all'attaccante del Milan iniziano a moltiplicarsi le voci di mercato. Il contratto dell'ex Chelsea è in scadenza nel 2027, con opzione per estenderlo fino al 2028. Lo statunitense è il miglior marcatore stagionale dei rossoneri: 10 gol in tutte le competizioni, 8 in Serie A. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Liverpool starebbe monitorando la situazione di Pulisic. "Il Liverpool sta monitorando Christian Pulisic. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 (ingaggio da 4 milioni + 1 milione di bonus), anche se il Milan ha un'opzione unilaterale per estenderlo fino al 2028. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Cacliomercato Milan, bomba di Schira: "Il Liverpool sta monitorando Pulisic"

