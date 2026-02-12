Calciomercato Milan bomba di Schira | Il Liverpool sta monitorando Pulisic

Il Liverpool sarebbe interessato a Christian Pulisic del Milan. Secondo Nicolò Schira, il club inglese sta monitorando il giocatore in vista della prossima sessione di mercato. Il calciatore statunitense, 25 anni, potrebbe lasciare i rossoneri se arrivasse un’offerta convincente. La situazione resta da seguire nei prossimi giorni.

Sirene inglesi per Christian Pulisic, attorno all'attaccante del Milan iniziano a moltiplicarsi le voci di mercato. Il contratto dell'ex Chelsea è in scadenza nel 2027, con opzione per estenderlo fino al 2028. Lo statunitense è il miglior marcatore stagionale dei rossoneri: 10 gol in tutte le competizioni, 8 in Serie A. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Liverpool starebbe monitorando la situazione di Pulisic. "Il Liverpool sta monitorando Christian Pulisic. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 (ingaggio da 4 milioni + 1 milione di bonus), anche se il Milan ha un'opzione unilaterale per estenderlo fino al 2028. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Secondo le ultime notizie, Ruben Loftus-Cheek sembra destinato a rimanere al Milan anche durante questa finestra di mercato invernale.

