Vlahovic Milan arrivano conferme! Il club rossonero segue da vicino il serbo | le ultime sul suo futuro

Il Milan non molla Vlahovic. I dirigenti rossoneri seguono da vicino la situazione dell’attaccante serbo e continuano a monitorare la sua candidatura. Non ci sono ancora offerte ufficiali, ma il club è pronto a intervenire se si presenteranno le condizioni giuste. La trattativa resta aperta, e nei prossimi giorni potrebbe emergere qualche novità.

