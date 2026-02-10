Vlahovic Milan arrivano conferme! Il club rossonero segue da vicino il serbo | le ultime sul suo futuro

Da calcionews24.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan non molla Vlahovic. I dirigenti rossoneri seguono da vicino la situazione dell’attaccante serbo e continuano a monitorare la sua candidatura. Non ci sono ancora offerte ufficiali, ma il club è pronto a intervenire se si presenteranno le condizioni giuste. La trattativa resta aperta, e nei prossimi giorni potrebbe emergere qualche novità.

Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie! Mateta, niente operazione al ginocchio: c’è l’annuncio ufficiale del Crystal Palace! Tutte le motivazioni Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS Genoa, la risposta dopo l’episodio Vergara-Cornet: «Il club accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dal CAN» Marotta dice tutto: «Immagino già il nuovo stadio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vlahovic milan arrivano conferme il club rossonero segue da vicino il serbo le ultime sul suo futuro

© Calcionews24.com - Vlahovic Milan, arrivano conferme! Il club rossonero segue da vicino il serbo: le ultime sul suo futuro

Approfondimenti su Vlahovic Milan

Vlahovic Milan, novità sul futuro del centravanti serbo: confermato l’interesse rossonero. Cosa sta succedendo

Il futuro di Dusan Vlahovic al Milan sembra ancora aperto.

Vlahovic Milan, Balzarini svela sul futuro dell’attaccante serbo. Le ultime sul presunto pre-contratto firmato dall’ex Fiorentina

Balzarini ha chiarito che non c’è stata firma di un pre-contratto tra Vlahovic e il Milan, smentendo le voci circolate.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

VLAHOVIC AL MILAN SUBITO OFFERTA SHOCK DA 15 MILIONI!

Video VLAHOVIC AL MILAN SUBITO? OFFERTA SHOCK DA 15 MILIONI!

Ultime notizie su Vlahovic Milan

Argomenti discussi: Milan, non solo Vlahovic: doppio scippo alla Juve; Mercato Milan, arriva l'annuncio: Lavori in corso per il rinnovo di Leao. E sull'idea Vlahovic invece...; Modric, piovono conferme: posizione chiara sul futuro. Il Milan incrocia le dita e spera. La situazione.

vlahovic milan arrivano confermeVlahovic-Milan, ipotesi ancora viva? Romano svela importanti aggiornamentiLa pista Vlahovic per il Milan non è ancora tramontata? Fabrizio Romano fornisce importantissimi aggiornamenti sull'ipotesi di mercato ... spaziomilan.it

Telelombardia: Vlahovic ha firmato con il Milan. Ma non arrivano confermeAvrebbe del clamoroso l’indiscrezione lanciata dal direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani: Dusan Vlahovic, secondo l’emittente televisiva, avrebbe firmato con il Milan. Il centravanti serbo, ... m.tuttomercatoweb.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.