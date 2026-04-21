Calciomercato Milan per l’attacco scala posizioni Sørloth | ecco quanto costa il norvegese

Il Milan sta cercando un nuovo attaccante per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e tra i nomi valutati c’è anche Alexander Sørloth. Secondo quanto riportato da una fonte sportiva, il club ha individuato nel norvegese una possibile soluzione e ha già definito il costo dell’operazione. Nei giorni scorsi si sono susseguite trattative e contatti tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di arrivare a una possibile intesa.

Classe 1995, norvegese, Sørloth sta disputando una stagione positiva nell'Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone: 10 gol in 30 partite nella Liga e 6 gol in 13 gare di Champions League, più un guizzo in Supercoppa. Per l'Atléti è importante, ma non un titolare inamovibile: nel 50% dei match disputati, infatti, è partito dalla panchina. Nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri, invece, sarebbe un punto fermo in avanti: prospettiva, questa, che secondo la 'rosea' intriga molto il compagno d'attacco di Erling Braut Haaland in Nazionale. L'Atlético chiede, per la sua cessione, 40 milioni di euro bonus inclusi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per l’attacco scala posizioni Sørloth: ecco quanto costa il norvegese Notizie correlate Calciomercato Milan, idea Nusa se parte Leao: ecco quanto costa il norvegesePer 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, al termine della stagione potrebbero separarsi le strade del Milan e di Rafael Leao: per 80 milioni di... Calciomercato, in difesa spunta Diomande per il Milan: ecco chi è, quanto costa e come giocaNon solo Goretzka (leggi qui), il Milan avrebbe dialogato con l'agenzia Roof anche in merito al centrale di difesa Ousmane Diomande, lo riporta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Calciomercato Milan 2026/2027: il piano per l'estate tra obiettivi e cessioni; Allegri-Milan: avanti insieme tra calciomercato e nuovo ruolo manageriale; Calciomercato Milan: Gila, c’è il contatto con la Lazio; Lewandowski è più difficile: Milan, sorpasso Sorloth. Ecco il piano per il bomber. Calciomercato Milan News | Per l’attacco c’è anche l’opzione verde: ecco chi è (oggi 19 aprile 2026)Calciomercato Milan News: i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Ethan Nwaneri, ventenne inglese in prestito al Marsiglia dall'Arsenal. ilsussidiario.net Calciomercato Milan, rispunta Goncalo Ramos: assist di MendesCalciomercato Milan, per l'attacco della prossima stagione riprende quota la suggestione legata a Goncalo Ramos. I dettagli ... milannews24.com Calciomercato Milan Le ultime su Goretzka - facebook.com facebook Calciomercato #Milan, si allontana #Lewandowski #Laporta punta al rinnovo del polacco fino al 2027 #SempreMilan x.com