Calciomercato il Milan si è mosso per Goretzka | contatti con la sua agenzia Le richieste

Il Milan ha avviato i contatti con l’agenzia di Goretzka, cercando di capire se ci sono possibilità di portarlo a Milano a parametro zero. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma i dirigenti rossoneri tengono alta l’attenzione. Goretzka resta una delle alternative per rinforzare il centrocampo, anche se ci sono ancora alcune richieste da parte del suo entourage. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il trasferimento si farà.

Come rivela Calciomercato.com l'Arsenal avrebbe provato a strappare Goretzka al Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco dovrebbe lasciare la Germania in estate a parametro zero e il club inglese potrebbe essere tra le tante pretendenti. Tra queste presente sempre il Milan. La decisione di Goretzka dovrebbe arrivare prima dei Mondiali con il Milan che si sarebbe mosso da tempo. Da capire se il club rossonero avrà tutto per tentare di convincere il tedesco: progetto, partecipazione alla Champions League e stipendio. LEGGI ANCHE: Gatti ancora nei pensieri del Milan. E in estate occhio anche a Gila: i dettagli>>> Secondo Calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Durante la trasmissione 'Calciomercato L'Originale', Gianluca Di Marzio ha riferito di nuovi contatti in giornata per il possibile trasferimento di Leon Goretzka al Milan.

Aggiornamenti sul calciomercato di oggi, 14 gennaio 2026, con le principali trattative delle squadre di Serie A.

