Calciomercato Milan in pressing su Gila | cifre dettagli e possibili alternative

Il Milan sta cercando di acquistare il difensore della Lazio, Mario Gila, per la stagione 20262027. La società rossonera ha mostrato interesse e sta facendo pressioni per portarlo alla propria rosa. La Lazio, rappresentata dal direttore sportivo, è favorevole alla cessione, mentre ci sono altre squadre che valutano il giocatore e il suo costo. Sono state avanzate alcune offerte e valutazioni economiche, con possibili alternative sul tavolo.

Mentre Massimiliano Allegri prepara la sfida contro la Juventus, in programma domenica 26 aprile alle 20:45 a San Siro, la dirigenza rossonera lavora già alla costruzione del Milan 20262027. Con il probabile ritorno in Champions League, servirà una rosa più profonda per affrontare al meglio la doppia competizione e garantire rotazioni adeguate. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il primo nome per rinforzare la difesa è quello di Mario Gila. Il centrale è considerato la priorità, con un vantaggio netto rispetto agli altri profili monitorati. Igli Tare lo conosce bene: fu lui a portarlo alla Lazio nel 2022 e da tempo sponsorizza l’idea di un trasferimento a Milano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Milan in pressing su Gila: cifre, dettagli e possibili alternative Notizie correlate Calciomercato Milan, Tare intensifica il pressing su Gila: la strategia per portarlo in rossoneroCalciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra... Mercato Milan, accordo totale per Gila: indiscrezione sul difensore spagnolo, con cifre e dettagli dell’operazioneModric Milan, nasce un patto per il futuro rossonero: tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croato Cannavaro svela: «Andai... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Goretzka, dalle info di Juve e Napoli al pressing spietato di Allegri: i milioni sul piatto; Pressing: Ordine: Milan in Champions? È quasi un miracolo! Video; Bivio Lewandowski: il Barça offre il rinnovo con taglio stipendio. Spuntano Juve e Milan; SportMediaset: Abbiamo già il gol dell'anno? Video. Calciomercato Milan, sale Goretzka: Allegri ha un sognoCalciomercato Milan, proseguono i contatti tra i rossoneri e Leon Goretzka: Allegri sogna il centrocampo col tedesco, Modric e Rabiot ... milannews24.com Goretzka, dalle info di Juve e Napoli al pressing spietato di Allegri: i milioni sul piattoMilan fortemente interessato anche al difensore ivoriano Diomande, ma la prima scelta rimane sempre Gila della Lazio ... tuttosport.com Calciomercato Milan, nuovi contatti per Goretzka: procede la trattativa per portarlo alla corte di Allegri #Calciomercato #Goretzka #Milan #ACMilan #SempreMilan x.com Il nome di Alessandro Bastoni è sempre più accostato al calciomercato e ad un interesse del Barcellona. Ne ha parlato anche Luca Toni, che sarebbe "curioso di vedere come si comporterebbe Bastoni in una top d'Europa, lui che è stato negli ultimi anni il migl facebook