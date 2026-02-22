Calciomercato Milan nuovo attaccante | due nomi in pole position sulla lista di Tare

Il Milan ha annunciato di voler rafforzare l’attacco per la prossima stagione, puntando su due nomi principali. La scelta deriva dall’esigenza di sostituire un giocatore in uscita e migliorare la fase offensiva della squadra. Tare ha inserito i due attaccanti tra le priorità della lista di acquisti, valutando le offerte più concrete. Entrambi i calciatori sono attivi in campionati esteri e sono stati già contattati dal club. Le decisioni sul trasferimento arriveranno nelle prossime settimane.

Calciomercato estivo in archivio, ma il Milan è già proiettato alla finestra estiva dei trasferimenti. Anche perché sarà tanto il lavoro che dovranno fare l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare. La squadra messa quest'anno a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri è competitiva, ma va ampliata in termini numerici e va innalzata la qualità dell'organico. Questo in prospettiva di un'annata 2026-2027 che vedrà il Diavolo nuovamente nelle coppe europee. Auspicabilmente la Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Aké e Giménez primi due nomi sulla lista di Tare: le ultime

Calciomercato Milan, idea Rabiot per il centrocampo

