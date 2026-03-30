Balzarini | Ecco cosa sta succedendo col rinnovo di Vlahovic Dusan ha detto questo alla Juventus

Un giornalista ha riferito che il giocatore ha comunicato alla società calcistica una richiesta o un'informazione riguardante il suo rinnovo contrattuale. La notizia riguarda in particolare la trattativa in corso tra il calciatore e la squadra, senza specificare dettagli aggiuntivi o dichiarazioni ufficiali. La questione è al centro di discussioni tra le parti coinvolte, con aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.

Balzarini: «Ecco cosa sta succedendo col rinnovo di Vlahovic. Ha detto questo alla Juventus». Il giornalista così sul derby. Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha fatto il punto della situazione sul futuro di Dusan Vlahovic. Il cronista ha analizzato le dinamiche relative al rinnovo di contratto dell’attaccante serbo con la Juventus, soffermandosi sul ruolo dell’entourage, sugli ostacoli legati alle commissioni e sulle recenti indiscrezioni di mercato che coinvolgono il Milan. In merito alle strategie della dirigenza bianconera, alle valutazioni tecniche di mister Luciano... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balzarini: «Ecco cosa sta succedendo col rinnovo di Vlahovic. Dusan ha detto questo alla Juventus» Articoli correlati Leggi anche: Balzarini: «Vlahovic vuole restare a Torino e ha detto una cosa al club. Ecco quanto gli offre la Juve» Leggi anche: Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime