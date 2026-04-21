Calciomercato Inter sei così sicura di voler abbandonare la difesa a tre?

Durante il calciomercato, si parla di una possibile partenza dalla difesa a tre da parte dell’Inter. Da tempo circolano voci di un cambiamento, con alcuni che ipotizzano che la squadra possa abbandonare questa formazione. Diversi osservatori hanno già dato per scontato il trasferimento, mentre altri mantengono un certo scetticismo. La decisione definitiva sembra ancora in fase di valutazione, senza annunci ufficiali.

Qualcuno già spinge dalla scorsa estate, qualcun’altro lo da già per certo. C’è chi rimane nel mezzo e – più verosimilmente – parla di possibilità in base all’evoluzione del calciomercato: ma quello tra l’Inter e la difesa a quattro è un matrimonio che s’ha da fare? Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle....🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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