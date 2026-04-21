Calciomercato Inter missione centrocampo | Chivu vuole questi tre in rosa Strategia già delineata

L'Inter sta pianificando il mercato estivo con particolare attenzione al reparto centrocampo. Secondo fonti vicine alla società, il direttore sportivo ha già individuato tre possibili acquisti: Koné, Perrone e Stankovic. Chivu, responsabile delle operazioni di mercato, avrebbe espresso il proprio gradimento per questi profili, che potrebbero rafforzare la rosa nella prossima stagione. La strategia è stata delineata e le trattative potrebbero partire a breve.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Chivu vorrebbe Koné, Perrone e Stankovic per il centrocampo della prossima stagione. Ultime. L’ Inter di Cristian Chivu ha già iniziato a tracciare le linee guida per il mercato del 2026. La proprietà Oaktree intende sfruttare il vantaggio accumulato in classifica per programmare con anticipo i rinforzi necessari, con l’obiettivo di rendere la rosa ancora più competitiva e fisica per la prossima stagione. Calciomercato Inter, manovre a centrocampo: le idee di Chivu. Secondo il Corriere dello Sport, il reparto mediano sarà oggetto di profondi cambiamenti. Il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico rumeno è quello di Manu Koné: il centrocampista della Roma è considerato il profilo ideale per colmare il vuoto di fisicità che Chivu ha individuato nel cuore del gioco nerazzurro.🔗 Leggi su Internews24.com

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