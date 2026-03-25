Calciomercato Inter | perché il Barcellona vuole Bastoni La strategia dei blaugrana e la mossa di Deco per il difensore cos’è successo in questi mesi

Negli ultimi mesi il Barcellona ha manifestato interesse per il difensore dell’Inter, con una strategia che coinvolge anche Deco, ex calciatore e attuale dirigente del club catalano. La trattativa, ancora in fase preliminare, si concentra sulla possibilità di ingaggiare Bastoni attraverso varie offerte e incontri tra le parti. La situazione resta in evoluzione, senza annunci ufficiali o accordi definitivi.

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