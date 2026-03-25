Calciomercato Inter | perché il Barcellona vuole Bastoni La strategia dei blaugrana e la mossa di Deco per il difensore cos’è successo in questi mesi

Da calcionews24.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi il Barcellona ha manifestato interesse per il difensore dell’Inter, con una strategia che coinvolge anche Deco, ex calciatore e attuale dirigente del club catalano. La trattativa, ancora in fase preliminare, si concentra sulla possibilità di ingaggiare Bastoni attraverso varie offerte e incontri tra le parti. La situazione resta in evoluzione, senza annunci ufficiali o accordi definitivi.

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