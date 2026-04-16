Calciomercato Inter Kone resta il preferito per il centrocampo | Chivu lo vuole per un motivo Ecco quale

Durante le trattative di calciomercato, l'Inter ha manifestato un forte interesse nei confronti di Koné come possibile rinforzo per il centrocampo nella prossima stagione. Il direttore sportivo ha evidenziato come la scelta del giocatore sia motivata da esigenze tecniche specifiche e dall'assenza di alternative preferite in questa posizione. La società sta lavorando per definire i dettagli dell'eventuale acquisto, che potrebbe essere concluso a breve.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Chivu vuole assolutamente Koné per il centrocampo della prossima stagione: ecco il motivo. L’ Inter di Cristian Chivu pianifica già il colpo per completare definitivamente il mosaico nerazzurro in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha un unico grande obiettivo per aggiungere muscoli e dinamismo al reparto mediano: Manu Koné. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Manu Koné il preferito a centrocampo. La passione per il centrocampista francese della Roma, nata già l’estate scorsa, non si è mai affievolita. Anzi, la stagione attuale ha confermato come le caratteristiche di Koné sarebbero state ideali per lo spartito tattico di Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Kone resta il preferito per il centrocampo: Chivu lo vuole per un motivo. Ecco quale Notizie correlate Mercato Inter, il centrocampo nerazzurro cambia pelle: da Stankovic a Koné fino… al 4-3-3 di Chivu. Ecco chi resta e chi vadi Redazione Inter News 24Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione a centrocampo: da Stankovic fino a Koné. Calciomercato Inter, Moussa Diaby è il sogno di Chivu: il tecnico lo vuole per un motivo. Il retroscenadi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, il desiderio di Chivu per la prossima estate è sempre Moussa Diaby: ecco il motivo L’Inter di Cristian... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calciomercato Inter: tre colpi per ringiovanire la rosa; Inter, almeno 5 colpi titolari per l'estate: tutti gli obiettivi; Priorità Inter grande centrocampista: Ecco primo nome. E si valuta lo scambio; Calciomercato Inter: il via con il rinnovo a Cristian Chivu. C'è un intreccio di mercato che passa da Bergamo e Madrid e avvicina Koné all'InterLa prima domanda che viene da chiedersi è la seguente: esiste forse una moria di centrocampisti box to box nel calcio di oggi? Risposta: forse sì, perché a quanto sembra tante delle big italiane ed eu ... gazzetta.it Quote calciomercato Manu Koné Inter, cresce la fiduciaIn casa Inter si avvicina una sessione estiva che si preannuncia decisiva per ridisegnare la rosa di Cristian Chivu. La dirigenza nerazzurra si è. tuttomercatoweb.com Calciomercato Roma, l'Inter guarda in casa giallorossa: oltre a Koné piace anche Mancini: #ASR #ASRoma #Roma #Calciomercato #Mancini #Koné - facebook.com facebook Calciomercato Inter, quali operazioni vanno fatte nel mercato estivo x.com