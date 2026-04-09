Calciomercato Inter LIVE | suggestione Rios per il centrocampo offerta ufficiale per Zekri del Mechelen

Da internews24.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sessione di calciomercato, sono state annunciate alcune novità riguardanti l'Inter. Si parla di un interesse per un centrocampista, con una possibile proposta ufficiale rivolta a un giocatore del Mechelen. Inoltre, ci sarebbero state trattative in corso e incontri tra le parti coinvolte, con alcune operazioni che sembrano essere ormai definite. La giornata è stata ricca di movimentazioni e sviluppi nel settore delle trattative.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 09 APRILE Calciomercato Inter, da Asllani ai fratelli Carboni da Pavard a Massolin: il punto sui prestiti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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