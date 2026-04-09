Calciomercato Inter LIVE | suggestione Rios per il centrocampo offerta ufficiale per Zekri del Mechelen

Durante la sessione di calciomercato, sono state annunciate alcune novità riguardanti l'Inter. Si parla di un interesse per un centrocampista, con una possibile proposta ufficiale rivolta a un giocatore del Mechelen. Inoltre, ci sarebbero state trattative in corso e incontri tra le parti coinvolte, con alcune operazioni che sembrano essere ormai definite. La giornata è stata ricca di movimentazioni e sviluppi nel settore delle trattative.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 09 APRILE Calciomercato Inter, da Asllani ai fratelli Carboni da Pavard a Massolin: il punto sui prestiti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: suggestione Rios per il centrocampo, offerta ufficiale per Zekri del Mechelen Calciomercato Inter, offerta ufficiale al Mechelen per Zekri! Il piano di Ausiliodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, i nerazzurri si muovono per Zekri del Mechelen: sul piatto un’offerta da 4. Mercato Inter, suggestione Rios per il centrocampo? Nome sul taccuino ma c’è anche un clamoroso scenariodi Alberto PetrosilliMercato Inter, i nerazzurri potrebbero tornare su Rios per il centrocampo della prossima stagiona me resiste l’ipotesi Ederson... CALCIOMERCATO INTER: I DETTAGLI DELL'OFFERTA PER DIABY! E SU FRATTESI E CURTIS JONES... Temi più discussi: SportMediaset: Accomando: La Juve sogna Tonali, suggestione Kean per il Milan Video; Calciomercato Inter, Bastoni nel mirino del Barcellona: suggestione scambio con Dani Olmo; Calciomercato Inter Vicario in cima alla lista ma non c’è solo lui | tutti i nomi; Calciomercato, Inter su Koné. Roma, Pellegrini verso il rinnovo. Calciomercato Inter, Thuram ai saluti: Giusto andare via in estateIl mercato dell'Inter registra le parole di Dalmat sul futuro di Marcus Thuram: Giusto che vada via in estate ... interlive.it Calciomercato Inter, i 4 acquisti più vicini secondo i bookmakerLe quote dei bookmaker sul calciomercato dell'Inter. In prima fila Carnesecchi, Goretzka, Manu Kone e Pellegrini ... interlive.it Calciomercato Inter Nome a sorpresa - facebook.com facebook Bastoni riconferma che vuole solo l’Inter e stare all’Inter. Questo è il suo desiderio. #fontidellefonti #calciomercato #inter x.com