Calcio Promozione I ravennati scendono in Prima dopo 26 anni Retrocede il Classe Il Bagnacavallo spera

Nell’ultima giornata del campionato di Promozione nel girone D, si è deciso il destino di alcune squadre. Il Classe ha perso in casa 1-2 contro il Bagnacavallo e, con questa sconfitta, ha definitivamente retroceduto in Prima categoria dopo un periodo di 26 anni tra Promozione, Eccellenza e serie D. Il Bagnacavallo spera di mantenere la posizione in classifica, mentre il Classe si avvia verso la retrocessione.

La terzultima giornata del campionato di Promozione ha emesso il primo verdetto nel girone D. Perdendo 1-2 in casa lo scontro diretto col Bagnacavallo, il Classe retrocede in Prima categoria dopo 26 anni di Promozione, Eccellenza e serie D. Al vantaggio dei padroni di casa con Andreani (9’) ha fatto seguito la rimonta ospite firmata da Bernabei (30’) e Ndiaye (65’). Con questo successo il Bagnacavallo sale a quota 29, resta terzultimo e continua a ‘vedere’ la prospettiva del playout. Il competitor dei biancorossi è il Bellariva Virtus, capace di piegare 2-1 un San Pietro in Vincoli tranquillo e senza obiettivi concreti. I riminesi hanno messo al sicuro il risultato nel 1° tempo con le reti di Gennari (21’) e Medi (37’ su rigore).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione I ravennati scendono in Prima dopo 26 anni. Retrocede il Classe. Il Bagnacavallo spera Notizie correlate Calcio Promozione. Al Cervia il derby col Bagnacavallo. Il Classe ferma il Riccione sull’1-1I risultati della ventiduesima giornata nel campionato di Promozione non hanno cambiato le gerarchie del girone D. Calcio Promozione. Spiv e Bagnacavallo a reti bianche. Il Cervia United cala il trisNel campionato di Promozione si sono giocate le gare dalla quarta giornata di ritorno. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scheda squadra Luzzara Calcio; Scheda squadra Union Fossacesia Calcio; Il Ravenna non si ferma: Di Marco decide la sfida con Pesaro, il sogno continua ai playoff; Scheda squadra San Miniato Basso Calcio. Calcio, Ternana in liquidazione volontaria: una mossa che potrebbe 'stravolgere' la classifica di Serie CSe la squadra marchigiana dovesse infatti essere estromessa dal campionato (come il Rimini), cambierebbero i punti in classifica per parecchie squadre, fra cui anche il Ravenna ... ravennatoday.it Calcio, volata promozione e playoff: il percorso del Ravenna per inseguire il sogno della serie BUna panoramica sul possibile cammino dei giallorossi ai playoff: ecco quante partite sarebbero necessarie per essere promossi in B ... today.it https://youtu.be/pyUoeSTGx50 Calcio Promozione Sardegna 2025/2026 Girone B - 33° giornata Comunale Salvatore Ena, Bono ASD Atletico Bono Usinese Calcio I nostri Highlights Una produzione Directa Sport Live TV - facebook.com facebook CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, 30^ GIORNATA, INVICTA MATERA CHIUDE IL CAMPIONATO VINCENTE CON IL TRIS AL VIRIBUS POTENZA SUL SINTETICO DEL “PRINCIPE DI PIEMONTE”: 0-3 x.com