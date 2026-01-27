In questo fine settimana sono proseguite le partite di Promozione, quarta giornata di ritorno. Il Cervia United ha ottenuto una vittoria convincente, battendo 3-0 il Gambettola. Spiv e Bagnacavallo, invece, hanno pareggiato senza reti. I risultati confermano la competitività del campionato e offrono spunti interessanti per le prossime giornate.

Nel campionato di Promozione si sono giocate le gare dalla quarta giornata di ritorno. Nel girone D, il Cervia United ha sconfitto 3-0 il Gambettola. Per i gialloblù, che sono tornati al 3° posto solitario, sono andati a rete Valdinoci al 24’, Rizzo al 67’ e Masciullo su rigore al 93’. Il derby di San Pietro in Vincoli, dov’era di scena il Bagnacavallo (8 punti nelle ultime 6 giornate), è terminato a reti bianche. Per gli ospiti si tratta di un punto d’oro che li porta a -1 dalla zona playout. Nella sfida salvezza di Rivazzurra contro il fanalino di coda Bellariva, la Reno non è andata oltre un pareggio 1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Spiv e Bagnacavallo a reti bianche. Il Cervia United cala il tris

Approfondimenti su Calcio Promozione

L'ultimo turno del girone di andata del campionato di Promozione, girone C, ha regalato emozioni e sorprese, con alcune squadre che si sono fatte raggiungere nei minuti finali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Calcio Promozione

Argomenti discussi: Calcio Promozione, bomber Torsani ‘spinge’ il suo Misano. ‘La rieducazione procede bene’; Calcio - Promozione. Classe, stesa la Reno e terza vittoria. Bagnacavallo, un punto a Riccione; Promozione. Mercoledì prossimo tutti in campo per la prima del girone di ritorno; Calcio Promozione. Spiv e Bagnacavallo a reti bianche. Il Cervia United cala il tris.

Promozione: ritorno al successo della Lampo, ok anche Casalguidi e PonteNel 18° turno di Promozione la Lampo Meridien sfida in casa il San Piero a Sieve. Il Casalguidi va a Montelupo, Ponte ospite del Montignoso La diciottesima giornata di Promozione va in scena Domenica ... pistoiasport.com

Promozione, cori razzisti nei confronti di due calciatori del MesagneDomenica pomeriggio, durante la partita di campionato di calcio, Promozione girone B, tra Real Putignano e Mesagne Calcio 2020, disputata sul campo della cittadina barese, il calcio dilettantistico ... quotidianodipuglia.it

"Il pareggio è il risultato giusto, complimenti al Castelsardo e per noi testa al Campanedda". Nella ventesima giornata del Girone B di Promozione l'Usinese Calcio ha pareggiato contro il Castelsardo. Al termine della partita il commento del dirigente Sandro P - facebook.com facebook