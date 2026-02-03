Calcio Promozione Al Cervia il derby col Bagnacavallo Il Classe ferma il Riccione sull’1-1
Nel campionato di Promozione, il derby tra Cervia e Bagnacavallo si è concluso con un pareggio, lasciando tutto invariato in classifica. La partita è stata combattuta, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol della vittoria. Nel frattempo, il Classe ha fermato il Riccione sull’1-1, mantenendo le posizioni di sempre nel girone D. I risultati di questa ventiduesima giornata non hanno rivoluzionato gli equilibri in classifica.
I risultati della ventiduesima giornata nel campionato di Promozione non hanno cambiato le gerarchie del girone D. Tutte le squadre di vertice hanno vinto. Al Cervia United è bastato un gol di Ndreu al 47’ del primo tempo per espugnare il ‘Secondo Ricci’ e far proprio un derby non facile contro il Bagnacavallo. Con questo successo la compagine gialloblù si è confermata come la terza forza del campionato. L’altro derby di giornata, andato in scena nell’anticipo di sabato, se lo è aggiudicato 2-0 il San Pietro in Vincoli, che è stato abile nell’espugnare il ‘Nostini’ di Sant’Alberto ed infliggere alla Reno la decima sconfitta stagionale grazie alle reti segnate da Montanari Gatti all’11 e da Zoli al 79’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Cervia Bagnacavallo
Calcio Promozione. Il Cervia si fa raggiungere allo scadere dallo Spiv. Impresa Reno col Riccione, il Bagnacavallo cala il tris
L'ultimo turno del girone di andata del campionato di Promozione, girone C, ha regalato emozioni e sorprese, con alcune squadre che si sono fatte raggiungere nei minuti finali.
Calcio Promozione. Spiv e Bagnacavallo a reti bianche. Il Cervia United cala il tris
In questo fine settimana sono proseguite le partite di Promozione, quarta giornata di ritorno.
Ultime notizie su Cervia Bagnacavallo
Argomenti discussi: Promozione D, 22ª giornata: sfide decisive tra vertice e zona calda; Promozione D - I tabellini della 22a giornata; Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Meldola, tre gol per la vetta solitaria. Anche il Collinello vola; Bagnacavallo vs Cervia United, il tabellino.
Calcio Promozione. Spiv e Bagnacavallo a reti bianche. Il Cervia United cala il trisNel campionato di Promozione si sono giocate le gare dalla quarta giornata di ritorno. Nel girone D, il Cervia ... msn.com
Calcio - Promozione. Poker per il Cervia UnitedIl campionato di Promozione ha mandato in scena le gare della terza giornata. Nel girone C, lo Sparta Castel Bolognese si è meritato la vetrina grazie al successo corsaro 1-0 a Castelfranco Emilia ... ilrestodelcarlino.it
Calcio (Promozione Girone B): Atessa-Lauretum 1952 2-2 (Sintesi e interviste) - facebook.com facebook
Calcio, Promozione: prima sconfitta del 2026 per il Luino x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.