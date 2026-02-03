Nel campionato di Promozione, il derby tra Cervia e Bagnacavallo si è concluso con un pareggio, lasciando tutto invariato in classifica. La partita è stata combattuta, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol della vittoria. Nel frattempo, il Classe ha fermato il Riccione sull’1-1, mantenendo le posizioni di sempre nel girone D. I risultati di questa ventiduesima giornata non hanno rivoluzionato gli equilibri in classifica.

I risultati della ventiduesima giornata nel campionato di Promozione non hanno cambiato le gerarchie del girone D. Tutte le squadre di vertice hanno vinto. Al Cervia United è bastato un gol di Ndreu al 47’ del primo tempo per espugnare il ‘Secondo Ricci’ e far proprio un derby non facile contro il Bagnacavallo. Con questo successo la compagine gialloblù si è confermata come la terza forza del campionato. L’altro derby di giornata, andato in scena nell’anticipo di sabato, se lo è aggiudicato 2-0 il San Pietro in Vincoli, che è stato abile nell’espugnare il ‘Nostini’ di Sant’Alberto ed infliggere alla Reno la decima sconfitta stagionale grazie alle reti segnate da Montanari Gatti all’11 e da Zoli al 79’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Al Cervia il derby col Bagnacavallo. Il Classe ferma il Riccione sull’1-1

Approfondimenti su Cervia Bagnacavallo

L'ultimo turno del girone di andata del campionato di Promozione, girone C, ha regalato emozioni e sorprese, con alcune squadre che si sono fatte raggiungere nei minuti finali.

In questo fine settimana sono proseguite le partite di Promozione, quarta giornata di ritorno.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cervia Bagnacavallo

Argomenti discussi: Promozione D, 22ª giornata: sfide decisive tra vertice e zona calda; Promozione D - I tabellini della 22a giornata; Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Meldola, tre gol per la vetta solitaria. Anche il Collinello vola; Bagnacavallo vs Cervia United, il tabellino.

Calcio Promozione. Spiv e Bagnacavallo a reti bianche. Il Cervia United cala il trisNel campionato di Promozione si sono giocate le gare dalla quarta giornata di ritorno. Nel girone D, il Cervia ... msn.com

Calcio - Promozione. Poker per il Cervia UnitedIl campionato di Promozione ha mandato in scena le gare della terza giornata. Nel girone C, lo Sparta Castel Bolognese si è meritato la vetrina grazie al successo corsaro 1-0 a Castelfranco Emilia ... ilrestodelcarlino.it

Calcio (Promozione Girone B): Atessa-Lauretum 1952 2-2 (Sintesi e interviste) - facebook.com facebook

Calcio, Promozione: prima sconfitta del 2026 per il Luino x.com