Calcio Seconda Categoria Capraia - Lazzeretto È scontro diretto

Il match tra Capraia e Lazzeretto si gioca oggi alle 15, perché entrambe le squadre vogliono muoversi dalla zona bassa della classifica. La partita si svolge nel campo di Capraia, dove i tifosi sperano in una vittoria che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. È uno dei incontri più attesi della giornata, visto che le due squadre sono a pochi punti di distanza.

Uno scontro diretto tra due formazioni locali, molto sentito sebbene di recente storia, accende l'odierna 21esima giornata del girone F di Seconda Categoria (fischio d'inizio alle 15). Si tratta della sfida del Brandani di Montelupo tra Capraia e Sporting Lazzeretto. Entrambe neopromosse, nella scorsa stagione i biancorossi cerretesi eliminarono il Capraia dalla Coppa Provinciale di Terza Categoria, sono attualmente separate in classifica da ben 13 punti in favore dei gialloblù capraini. I padroni di casa sono infatti secondi ad una sola lunghezza dalla vetta mentre il Lazzeretto staziona a metà classifica.