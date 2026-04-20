Calcio Seconda categoria Rosia | tris all’Atletico Piazze e vetta confermata La Fonte tiene il passo

Nel campionato di calcio di seconda categoria, il Rosia ha conquistato una vittoria per 3-0 contro l’Atletico Piazze, con gol di Rosati, Giacomini e Sidibe. Con questo risultato, la squadra mantiene il primo posto nel girone L, mentre l’Atletico Piazze resta in corsa, grazie alla vittoria della Fonte, che si avvicina in classifica. La partita si è svolta senza particolari episodi di rilievo, confermando la posizione di vertice del Rosia.

Rosia sempre al comando della Seconda categoria girone L. Con le reti di Rosati, Giacomini e Sidibe, il Rosia rifila il tris alla Atletico Piazze. Alle spalle la Fonte Belverde vice capolista, distanziata di una lunghezza dalla vetta, si impone 2-1 sulla terza forza Olimpic Sarteano. Saravalle e una autorete per i padroni di casa, Canapini per gli ospiti. Il Buonconvento cercava il successo pieno a spese della Valdichiana, m è 1-1 al triplice fischio. Reti di Borgogni per II padroni di casa e di Nanni su rigore per gli ospiti. Fra Cetona e Guazzino esce il verdetto di parità a reti inviolate. Per il Chiusi la sfida con la Nuova Radicofani, formazione in zona bassa, si risolve con un rotondo poker in virtù delle firme di Palumbo, Dieme, Ferretti, Cossa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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