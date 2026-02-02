Regione Puglia il giorno dei salentini | Casili Leo e Miglietta tracciano la rotta

Oggi in Puglia si apre ufficialmente il mandato dei nuovi assessori regionali della provincia di Lecce. Casili, Leo e Miglietta hanno preso posto nelle loro nuove funzioni, tra emozioni e speranze di fare bene. È il primo giorno di lavoro per loro, e già si capisce che vogliono mettere subito le mani in pasta.

Dall'integrazione del welfare alla solidità del bilancio, fino alla cultura come diritto di cittadinanza: i tre assessori della provincia di Lecce presentano le sfide del nuovo mandato a Bari BARI – Primo giorno di "scuola" per i tre neoeletti assessori regionali della provincia di Lecce, fra un pizzico di emozione, che non guasta mai, e buoni propositi per il futuro. Casili ha delineato una strategia politica che metta al centro la coesione politica e sociale. Punto di partenza, un programma di governo solido, frutto di dialogo costante con le realtà locali, che serva da collante per l'intera coalizione regionale.

