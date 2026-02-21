Calcio Estero live Sky e NOW 20 - 23 Febbraio 2026 - Premier League Ligue 1 Bundesliga

Un weekend di calcio internazionale si svolge dal 20 al 23 febbraio, coinvolgendo le principali leghe europee. La Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese offrono incontri ricchi di emozioni, disponibili in diretta su Sky e in streaming su NOW. Le partite vedono protagonisti club storici e giocatori di fama mondiale, pronti a sfidarsi in campionati molto attesi. Gli appassionati possono seguire le partite più interessanti di questa settimana.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 20,a lunedì 23 febbraio in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 27ª giornata di Premier League. Sabato appuntamento alle 16 con tre partite: Chelsea-Burnley (Sky Sport Calcio), Aston Villa-Leeds (Sky Sport Mix) e Brentford-Brighton (Sky Sport 257).

