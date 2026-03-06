Calcio a 5 Coppa Italia serie B | battuta Recanati Cinquina Italservice Adesso le Final Eight

Nella coppa Italia di calcio a 5 di serie B, Pesaro ha sconfitto Recanati per 5 a 0 negli ottavi e si è qualificata per le Final Eight. L’Italservice, invece, ha ottenuto la qualificazione dopo aver battuto Recanati e ora si prepara alle fasi finali della competizione. La prossima sfida si avvicina, con le Final Eight in programma a breve.

Per l’Italservice sarà Final Eight di Coppa Italia. Pesaro agli ottavi ha battuto Recanati per 5 a 0. Il laterale Alex Ugolini, il centrale Facundo Di Iorio e il pivot Gabriele Piersimoni i tre mattatori di una serata perfetta. Era da cinque mesi che l’Italservice non chiudeva la gara con la porta inviolata, lo ha fatto nella gara più importante della stagione. Quella che permetterà ai pesaresi di partecipare alla Final Eight, di scena tra il 20 e il 22 marzo a Urbino e Jesi. Un approccio di gara perfetto, composto da pressing alto e qualità nel fraseggio, ha garantito ai pesaresi una partenza sprint. Nel primo tempo due gol e tante altre nitide occasioni, nella ripresa attesa organizzata e ripartenze letali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

