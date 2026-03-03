Stasera al Pala Megabox l’Italservice affronta Recanati in una partita di calcio a 5 valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra pesarese deve vincere per proseguire nel torneo, mentre Recanati cerca di ottenere un risultato che possa garantirsi l’accesso alle fasi successive. La sfida si gioca alle 20:30 in una gara secca.

Stasera al Pala Megabox per l’Italservice è vietato fallire. Alle 20:30 i pesaresi si giocano in gara secca un posto ai quarti di finale di Coppa Italia. L’avversario è Recanati. Pesaro in campionato l’aveva battuta 4 a 1 un mese e mezzo fa ma da quel momento le cose son cambiate. L’Italservice ha interrotto la striscia di vittorie in casa, Recanati in trasferta ha dimostrato di poter battere chiunque. I pesaresi infatti dopo otto successi su otto, tra le mura amiche sono reduci da due pareggi consecutivi; Recanati nel primo turno di Coppa Italia, seppur ai supplementari, si è imposta in trasferta contro la corazzata Cures. I giallorossi, sconfiggendo sabato l’Eta Beta, hanno inoltre agganciato in classifica i pesaresi, bloccati in casa sul 2 a 2 dalla Fermana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie B. Italservice, stasera vietato fallire. Con Recanati in palio i quarti

