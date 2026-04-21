La ventisettesima giornata della stagione regolare di calcio a 5 si è conclusa da poco, con Catania e L84 che hanno ottenuto vittorie senza errori. La Feldi Eboli, invece, ha rallentato la sua corsa, perdendo terreno rispetto alle altre squadre in classifica. I risultati di questa giornata portano aggiornamenti importanti nella classifica della Serie A 2025-2026.

La giornata numero 27 della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata in archivio da pochi minuti. Gol, emozioni e risultati: ecco cosa è successo e come è mutata la classifica della massima serie italiana del futsal. In testa Meta Catania e L84 Torino, seppur in modo diverso, vincono entrambe: 4-1 dei siciliani sulla Came Treviso, 0-1 dei piemontesi nella tana del Mantova (zampata decisiva di Siqueira). Dietro il duo di testa rallenta la Feldi Eboli, che impatta 2-2 con l’Active Network, venendo risucchiata da un Napoli capace di uscire vittorioso per 4-3 dal testa a testa con la Fortitudo Pomezia. Da registrare inoltre vi sono l’1-0 pesantissimo della Roma sul Genzano, il largo 4-1 del Cosenza sullo Sporting Sala Consilina e il 5-3 della Sandro Abate sul Capurso.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5: Catania e L84 non sbagliano, rallenta la Feldi Eboli

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