Calcio a 5 | Meta Catania e L84 rallentano ne approfitta la Feldi Eboli

Nella ventunesima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5, Meta Catania e L84 rallentano le loro marce, permettendo alla Feldi Eboli di approfittarne e salire in classifica. La giornata ha visto diverse squadre coinvolte in partite intense e risultati imprevedibili, con i vertici della classifica che hanno subito variazioni. La stagione continua a regalare sorprese e cambiamenti inaspettati.

La Serie A 2025-2026 di calcio a 5 regala spettacolo e imprevedibilità. Nella 21esima giornata della stagione regolare succede di tutto, con le capoclassifica che rallentano ma non solo. Meta Catania bloccata 3-3 in trasferta dal Pirossigeno Cosenza, L84 Torino stoppata col medesimo risultato dal Genzano. Calcio a 5: Meta Catania e L84 Torino non sbagliano in Serie A. Bene anche lo Sporting Sala Consilina IL GIORNO DEL DESTINO! L’Italia ha battuto l’Inghilterra! Gli eroi dell’Olimpico cambiano per sempre la storia! Al 33° tentativo si fa la storia: la prima vittoria in assoluto dell’Italia del rugby contro l’Inghilterra arriva dopo 32. OA - Testata giornalistica N. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: Meta Catania e L84 rallentano, ne approfitta la Feldi Eboli Calcio a 5: Meta Catania in fuga in Serie A. Stop della Feldi EboliLa 19esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio. Calcio a 5: la finalissima della Supercoppa Italiana sarà fra Meta Catania e Feldi EboliAl termine di due semifinali incredibili, la Supercoppa Italiana di calcio a 5 ha eletto le finaliste in vista dell’ultimo atto decisivo che si terrà... Una selezione di notizie su Meta Catania. Temi più discussi: Serie A KINTO, Covei Meta Catania ripresa nel finale. Ma pareggia anche la L84 Torino. Bene Feldi, Roma 1927, Capurso e Came; Calcio a 5, Meta Catania sa solo vincere, tris del Napoli negli anticipi del 20° turno di Serie A; Calcio a 5 Serie A. Meta Catania, numeri da leader; Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania cinque stelle. L84 Torino di misura. Tris Napoli alla Roma 1927. Pirossigeno Cosenza, pari da urlo: fermata la corazzata Meta Catania sul 3-3L'avvio dei rossoblù è da manuale del calcio a 5. In soli quattro minuti, la Pirossigeno mette alle corde i siciliani con un uno-due micidiale: prima Marcelinho firma il suo 13° sigillo stagionale su ... cosenzapost.it Calcio a 5, Meta Catania sa solo vincere, tris del Napoli negli anticipi del 20° turno di Serie AIl girone di ritorno della Regular Season di Serie A di calcio a 5 cambia volto alla stagione della Covei Meta Catania. La formazione etnea infila la ... oasport.it Meta Catania: pari a Cosenza, continua la striscia positiva La formazione etnea pareggia per 3-3 contro il Pirossigeno Cosenza, andando ad un passo dalla settima vittoria consecutiva Il tabellino dell’incontro https://metacatania.it/2026/03/06/sfuma - facebook.com facebook