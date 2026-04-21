Calciatori tra professione e passione | Ma la scuola resta fondamentale
Il 26 marzo 2026, quattro calciatori dell'AC Carpi sono stati coinvolti in un episodio che ha attirato l’attenzione. La vicenda riguarda l’utilizzo del tempo tra le attività sportive e gli impegni scolastici, evidenziando come molti atleti combinino le due cose. La scuola resta un elemento centrale nella vita di questi giovani, anche per chi lavora nel calcio a livello professionistico.
Il 26 marzo 2026 quattro giocatori dell’ AC Carpi – Elia Giani, Abdoulaye Sall, Nicoló Verza e Alessandro Scacchetti –, sono venuti alla scuola Sacro Cuore di Carpi e hanno risposto ad un’intervista fatta da quattro ragazzi della nostra classe, seconda media: tutti i giocatori hanno risposto che il percorso per diventare calciatori professionisti non è assolutamente facile, bensì pieno di sacrifici e richiede determinazione. Hanno riferito inoltre che bisogna coltivare le proprie passioni, proprio come quella del calcio che hanno perseguito ad ogni costo. I ragazzi del Carpi ci hanno raccontato che si sentono fortunati perché hanno la possibilità di fare quello che piace loro come professione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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