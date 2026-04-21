Il 26 marzo 2026, quattro calciatori dell'AC Carpi sono stati coinvolti in un episodio che ha attirato l’attenzione. La vicenda riguarda l’utilizzo del tempo tra le attività sportive e gli impegni scolastici, evidenziando come molti atleti combinino le due cose. La scuola resta un elemento centrale nella vita di questi giovani, anche per chi lavora nel calcio a livello professionistico.

Il 26 marzo 2026 quattro giocatori dell’ AC Carpi – Elia Giani, Abdoulaye Sall, Nicoló Verza e Alessandro Scacchetti –, sono venuti alla scuola Sacro Cuore di Carpi e hanno risposto ad un’intervista fatta da quattro ragazzi della nostra classe, seconda media: tutti i giocatori hanno risposto che il percorso per diventare calciatori professionisti non è assolutamente facile, bensì pieno di sacrifici e richiede determinazione. Hanno riferito inoltre che bisogna coltivare le proprie passioni, proprio come quella del calcio che hanno perseguito ad ogni costo. I ragazzi del Carpi ci hanno raccontato che si sentono fortunati perché hanno la possibilità di fare quello che piace loro come professione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calciatori tra professione e passione: "Ma la scuola resta fondamentale"

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