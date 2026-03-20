A San Casciano val di Pesa, un bambino ha accusato un grave malore e ha subito un arresto cardiaco durante la giornata di giovedì 19 marzo. Le maestre presenti sono intervenute prontamente, contribuendo a stabilizzare la situazione prima dell’arrivo dei soccorritori. Ora il bambino si trova all’ospedale Meyer di Firenze, dove la prognosi resta riservata.

San Casciano val di Pesa, 20 marzo 2026 – Resta in prognosi riservata all’ospedale Meyer di Firenze il bambino che nella giornata di giovedì 19 marzo ha avuto un grave malore che ha portato a un arresto cardiaco. Salvato anche grazie alla prontezza e al coraggio delle maestre, che lo hanno rianimato, il bambino adesso è sotto stetta osservazione dei medici in terapia intensiva, all’ospedale pediatrico. Una vicenda che scuote San Casciano Val di Pesa e tutto il personale e gli studenti della scuola elementare Il Principe. L’intervento delle maestre. Il ritorno a scuola, nella giornata di venerdì 20 marzo, non è stato semplice, pensando al piccolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il coraggio delle maestre fondamentale: bimbo in arresto cardiaco a scuola, la prognosi resta riservata

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